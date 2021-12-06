  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı
Gündem

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen halen görevde olan askerlerin de aralarında bulunduğu 47 şüpheliden 24'ü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 11:55:00 -
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, FETÖ/PDY'nin örgütsel iletişim modeli ankesör ve büfe gibi yerlerdeki sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, söz konusu iletişim yöntemini kullanmalarının yanı sıra haklarında örgüt bağlantılarına dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan, Jandarma, Kara, Hava, ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında görev yapan 5 astsubay, 15 subay, ihraç edilen eski askeri personel, örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için sınavda kullanılan kodlama bilgisine sahip 20 eski askeri okul öğrencisi ile 6 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 24 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ördek pastilla tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ördek pastilla tarifi, nasıl yapılır?

Ördek pastilla için kolay tarif...
ABD’den Türkiye ile ilgili küstah rapor
Dünya

ABD’den Türkiye ile ilgili küstah rapor

Müslüman ülkeleri işgal ederek “özgürleştiren” ABD’nin Uluslararası Dinî Özgürlükler Komisyonu, Türkiye ile ilgili skandal bir rapor hazırla..
Galatasaray İtalya'dan istediğini almak zorunda
Spor

Galatasaray İtalya'dan istediğini almak zorunda

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile grup liderliği mücadelesine çıkacak olan Galatasaray'da heyecan tam anlamıyla dorukta. Cimbom, İtaşya'dan ist..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay