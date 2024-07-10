FETÖ’nün sosyal medya planı ne? Bunu duyunca, resmen şok olacaksınız

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, FETÖ’nün sosyal medyayı en aktif kullanan terör örgütlerinden biri olduğunu belirtti. Son dönemde Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’e yönelik itibar suikastları düzenlendiğini ifade eden Şahin, Türkiye’nin sosyal medya üzerinden yayılan yalan ve iftiralara karşı bir çözüm bulması gerektiğini vurguladı. FETÖ’nün, toplumun devlete olan güvenini hedef aldığını ve sosyal medyadaki manipülasyonların kaynaklarının bu hesaplar olduğunu söyleyen Şahin, özetle şunları kaydetti:

"Türkiye’de nüfusun yüzde 83.4’ü internet kullanıyor. Yani 71.3 milyon kişinin internet kullanıcısı.

Tam 62 milyon 500 bin kişinin aktif sosyal medya hesabı var.

(...)

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu mecrayı en aktif kullanan terör örgütlerinin başında FETÖ geliyor. Son dönemde FETÖ’cü hesapların hedefindeki isimlerden biri de Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin. Savunma Sanayiinde faaliyet gösteren bir firma yöneticisinin Çetin’e yaptığı ziyaret ve paylaşılan bir fotoğraf üzerinden yine bir itibar suikastına kalkıştılar. Her ne kadar isimler üzerinden gitseler de FETÖ bu tip operasyonlarla aslında kurumları yıpratıyor. Toplumun orduya, devlete olan güvenini, bağlılığını hedefe koyuyor.

Türkiye ne yapıp edip bu sosyal medya işine bir çare bulmalı. Her gün sayısız yalan ve iftiranın dolaşıma sokulduğu bu mecrada algılar maalesef olguların önüne geçmeye başladı. Kayseri’de, Suriye’nin kuzeyinde yaşanan olaylarda devleti aciz göstermek için dolaşıma sokulan videoların tamamının kaynağının FETÖ’cü hesaplar olduğu unutulmamalı. Bu gidişat iyi bir gidişat değil."