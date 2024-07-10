  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yürekler adeta ağza geldi: Uzungöl'de korku dolu dakikalar

Mehmet Büyükekşi'den TFF başkanlığı için adaylık kararı

Olaylı derbi soruşturmasında yeni gelişme! Ali Koç neden sahaya indiğini açıkladı: Soruşturma başlatılmıştı: Kriz fışkırmıştı o gün…

Özgür Özel’e büyük şok! Kimse onu takmadı

Kayseri'deki Suriyelilere yönelik saldırıların arkasından Ümit Özdağ çıktı! Özdağ hedef gösterdi maşaları yaktı

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma oluşturacak '15 Temmuz' kararı! Yazıklar olsun sizlere yahu…

Zincirler Başkan Erdoğan’ın imzasıyla kırıldı! Ayasofya’nın esaretten kurtuluşunun 4. yılı

YÖK'ten üniversitelerle ilgili son dakika kararı: Kapatıldı

Küresel yatırımın yeni rotası Türkiye

Bir il nefesini tuttu: Yerin 2750 metre altına inilecek! Herkes 'toprağın altından fışkıracak' diyor
Medya FETÖ’nün sosyal medya planı ne? Bunu duyunca, resmen şok olacaksınız
Medya

FETÖ’nün sosyal medya planı ne? Bunu duyunca, resmen şok olacaksınız

Yeniakit Publisher
2024-07-10 16:45:00 -
FETÖ’nün sosyal medya planı ne? Bunu duyunca, resmen şok olacaksınız

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, FETÖ’nün sosyal medyayı en aktif kullanan terör örgütlerinden biri olduğunu belirtti. Son dönemde Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’e yönelik itibar suikastları düzenlendiğini ifade eden Şahin, Türkiye’nin sosyal medya üzerinden yayılan yalan ve iftiralara karşı bir çözüm bulması gerektiğini vurguladı. FETÖ’nün, toplumun devlete olan güvenini hedef aldığını ve sosyal medyadaki manipülasyonların kaynaklarının bu hesaplar olduğunu söyleyen Şahin, özetle şunları kaydetti:

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, FETÖ’nün sosyal medyayı en aktif kullanan terör örgütlerinden biri olduğunu belirtti. Son dönemde Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’e yönelik itibar suikastları düzenlendiğini ifade eden Şahin, Türkiye’nin sosyal medya üzerinden yayılan yalan ve iftiralara karşı bir çözüm bulması gerektiğini vurguladı. FETÖ’nün, toplumun devlete olan güvenini hedef aldığını ve sosyal medyadaki manipülasyonların kaynaklarının bu hesaplar olduğunu söyleyen Şahin, özetle şunları kaydetti:

"Türkiye’de nüfusun yüzde 83.4’ü internet kullanıyor. Yani 71.3 milyon kişinin internet kullanıcısı.

Tam 62 milyon 500 bin kişinin aktif sosyal medya hesabı var.

(...)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu mecrayı en aktif kullanan terör örgütlerinin başında FETÖ geliyor. Son dönemde FETÖ’cü hesapların hedefindeki isimlerden biri de Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin. Savunma Sanayiinde faaliyet gösteren bir firma yöneticisinin Çetin’e yaptığı ziyaret ve paylaşılan bir fotoğraf üzerinden yine bir itibar suikastına kalkıştılar. Her ne kadar isimler üzerinden gitseler de FETÖ bu tip operasyonlarla aslında kurumları yıpratıyor. Toplumun orduya, devlete olan güvenini, bağlılığını hedefe koyuyor.

Türkiye ne yapıp edip bu sosyal medya işine bir çare bulmalı. Her gün sayısız yalan ve iftiranın dolaşıma sokulduğu bu mecrada algılar maalesef olguların önüne geçmeye başladı. Kayseri’de, Suriye’nin kuzeyinde yaşanan olaylarda devleti aciz göstermek için dolaşıma sokulan videoların tamamının kaynağının FETÖ’cü hesaplar olduğu unutulmamalı. Bu gidişat iyi bir gidişat değil."

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23