0553 313 94 23

FETÖ'nün "mahrem abisi" polise zor anlar yaşattı

Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ereğli ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'ndan sorumlu "mahrem abi" olduğu öne sürülen şüpheli Tokat'ta yakalandı- Polisi görünce oturduğu yerden kalkmamak için direnen ve konuşmayan şüpheli, sağlık kontrolü için getirildiği hastanede de polis ekiplerine zor anlar yaşattı

15 Eylül 2019 Pazar 12:36
FETÖ'nün "mahrem abisi" polise zor anlar yaşattı

KONYA (AA) - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ereğli'deki Polis Meslek Yüksekokulu'ndan sorumlu "mahrem abi" olduğu ileri sürülen şüpheli Tokat'ta gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir itirafçının, "Mustafa Şahin A. (36) bize 17-25 Aralık süreci sonrasında 10 sahte sosyal medya hesabı açıp hükümet aleyhine söylemde bulunmamız talimatını verdi." şeklindeki beyanı üzerine şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ByLock kullanıcısı da olduğu belirlenen Mustafa Şahin A, polis ekiplerince Tokat'ın Zile ilçesinde yakalandı. Gözaltına alındığı evde, polisi karşısında görünce oturduğu yerden kalkmamak için direnen ve konuşmayan şüpheli, sağlık kontrolü için getirildiği hastanede de polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Ekipler, polis aracından indirildikten sonra bir süre direnen şüpheliyi, tekerlekli sandalyeye zorla oturtup, sağlık kontrolünden geçirilmesi için hastaneye götürdü. Şüphelinin, sağlık kontrolünde herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığı belirlendi.

Daha sonra Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirilen şüphelinin ifadesinde, "Dün neler yaşandı hatırlamıyorum, çocukken hastalık geçirdim. Darbe girişiminin yaşandığı gece hastalığım nüksetti. Bazen şoka giriyorum." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 12:36
  1. Ereğli Polis Meslek Yüksekokulu
  2. FETÖ/PDY
  3. gözaltı
  4. Konya
  5. mahrem abi
  6. operasyon
  7. Tokat
  8. Zile
  9. zor anlar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB açıkladı! S-400'de ikinci intikal de tamamlandı
    1. MSB açıkladı! S-400'de ikinci intikal..
    2. MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava..
    3. Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı kadrosu..
    4. Babaannesini bıçakladı, polise gitti!
    5. Para badmintoncular, Tayland'da..
    6. Emre'siz Fenerbahçe, Alanyaspor'a..
    7. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    8. Galatasaray'dan birlik mesajı
    9. Sadakataşı Derneği aralıksız..
    10. Teknofest 2019 ne zaman başlıyor?..
    11. Yaralı teröriste ilk yardım..
    12. ‘Allah’a, O’nu görüyormuşçasına ibâdet..
    13. Rahime anneden PKK'lı hainlere mesaj:..
    14. Özel sporcular havuza giriyor
    15. Kütahya’da orman yangını
    16. "Koleksiyonların kamusal birikimler..
    17. Rus yapımı Su-35 savaş uçağı..
    18. Babaannesini öldüren genç polise..
    19. İnfak’tan ne anlıyoruz?
    20. Alfa Romeo'nun efsane yarış modeli 33..
    21. Kartal’da marketten silahlı gasbın..
    22. Galatasaray camiası kahvaltıda..
    23. Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası..
    24. Bakü'nün kurtuluşunun 101. yıl dönümü
    25. Egeli yaş meyve sebze ihracatçıları,..
    26. AK Parti’den esnafa ziyaret
    27. Meksika'da poşetlenmiş insan..
    28. Başakşehir Roma maçını şifresiz veren..
    29. Din ve ekonomi
    30. Giresun’a Tayvanlı gelin
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    “Feyzioğlu’nun eşi kapandı, bakalım hangi bakanlık verilecek” mesajına sert tepki!
    “Feyzioğlu’nun eşi kapandı, bakalım hangi bakanlık verilecek” mesajına sert tepki!