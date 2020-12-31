  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FETÖ'nün kilit ismi yakalandı! 'Konuşursa Yazıcıoğlu suikastı aydınlanacak'
Gündem

FETÖ'nün kilit ismi yakalandı! 'Konuşursa Yazıcıoğlu suikastı aydınlanacak'

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, FETÖ’nün en kritik isimlerinden Kamil Bakum ve Eşref Üstünova gözaltına alındı. FETÖ’nün avukatlardan sorumlu mahrem imam olan Kamil Bakum, Muhsin Yazıcıoğlu’nun düştüğü helikopterden cihazları söken iki astsubayın avukatlığını yapan Mustafa Atalar’ı yönlendiren kişi olarak da aranıyordu.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 10:44:00 -
FETÖ'nün kilit ismi yakalandı! 'Konuşursa Yazıcıoğlu suikastı aydınlanacak'

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın özel haberine göre, İstanbul İstihbarat Şubesi ekipleri FETÖ’nün İstanbul’daki sözde avukatlardan sorumlu mahrem imamı Kamil Bakum’un Ümraniye’deki bir gaybubet evinde gizlendiğini belirledi. Gaybubet evine yapılan operasyonda, Kamil Bakum ve Eşref Üstünova gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda FETÖ’nün değişik tarihlerde çekilmiş çok sayıda fotoğrafları ele geçirildi.

FETÖ'nün kilit isimlerinden

Silahlı Terör Örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından aranan Kamil Bakum, aynı zamanda Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının da önemli isimlerinden biri. Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği Helikopterden cihazların sökülmesi olayında yargılanan 2 Astsubayın avukatlığını yapan Mustafa Atalar’ı yönlendiren kişi olarak biliniyor.

Avukatlardan sorumlu mahrem imam

Kamil Bakum, Ankara Beypazarı İmamlığı, 2005-2011 yıllarında örgütün sözde Muş İl İmamlığı, avukat yapılanmasının sözde Gaziantep bölge imamlığı, 2015-2016 yıllarında avukatlar mahrem yapısının sözde Güneydoğu imamlığı görevini yaptı. 15 Temmuz’dan önce İstanbul’a gelen Bakum, İstanbul’daki avukatların mahrem imamlığını yaptı.

O konuşursa Muhsin Yazıcıoğlu suikasti çözülecek

FETÖ'nün Elazığ avukatlar sorumlusu Abdullah Önder’de itiraflarında, “Ben, Mehmet Durakoğlu, Kamil Bakum, Turan Canpolat, Mustafa Atalar, Ahmet Atilla Kavuran, Halil Kayış ByLock kullandık. ByLock yazışmaları ve HTS kayıtları getirilirse doğru söylediğim anlaşılacaktır. Adı geçenler konuşursa Muhsin Yazıcıoğlu olayı çözülecektir.” demişti…

Diğer yakalanan Eşref Üstünova da KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen örgütün önemli mahrem imamlarından.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bit pazarından aldı! 5 yıla kadar hapsi istenebilir
Dünya

Bit pazarından aldı! 5 yıla kadar hapsi istenebilir

Ukrayna'da bir genç, bit pazarından aldığı kalpakta Sovyet sembolü olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Gencin 5 seneye kadar hapis cezası ..
Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi
Dünya

Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi

Donald Trump'ın yaklaşık 30 dakika önce twitterdan paylaştığı bir mesaj, ABD merkezli Salon adlı haber internet sitesinin 'Trump 6 Ocak'ta d..
Dünya

"Türkiye'ye minnettarız!" O ülkenin dışişleri bakanı nedenini açıkladı

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ikili ilişkilerin çok iyi olduğunu ifade ederek, "Özelikle bel..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay