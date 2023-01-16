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Medya FETÖ'nün itlerine bile bunu yapmadı! Kılıçdaroğlu'na ilginç çağrı! "Maçan yiyorsa" deyip davet etti
Medya

FETÖ'nün itlerine bile bunu yapmadı! Kılıçdaroğlu'na ilginç çağrı! "Maçan yiyorsa" deyip davet etti

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, Türk ordusunun şerefli komutanlarına kara çalmaya yeltenen Kemal Kılıçdaroğlu'na haddini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 10:17:00 -
FETÖ'nün itlerine bile bunu yapmadı! Kılıçdaroğlu'na ilginç çağrı! "Maçan yiyorsa" deyip davet etti

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, Türk ordusunun şerefli komutanlarına kara çalmaya yeltenen Kemal Kılıçdaroğlu'na haddini bildirdi. 

"FETÖ'nün satılmış itlerine 'haddinizi bilin' dememişsin. Sen git yuvarlak masadakilere haddini bildir. Maçan yiyorsa?!" ifadelerini kullanan Genç, yazısında şunları kaydetti:

"İsmini çokça duyduk. Fırtına obüsü. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini işte o fırtına obüsleriyle vurduk.

Atış hızı ve kabiliyetleri geliştirildi. Yeni nesil fırtına obüs üretmeye başladık. Bu önemli projenin açılış töreninde TSK'nın değerli komutanları da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını alkışladılar. Bu durum By Kemal'i incitti!..

"Komuta kademesi haddini bilsin" dedi...

"Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Başkomutanlığını' temsil eder. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar verir" (Cumhurbaşkanının görev ve Yetkileri – Anayasa, Madde 104)

Anayasa'ya göre cumhurbaşkanı aynı zamanda başkomutandır.

Ama By Kemal'e göre 'Komutanlar', 'Başkomutanı' alkışlayamazlar!

Hadsizliğe bak!..

N'apacaklardı peki?.. TSK'nın gücüne güç katacak bir savunma sanayii projesinin açılış töreninde herkes alkışlarken komutanlar ellerini bağlayıp protesto mu etmeliydi?..

Yoksa 'yuh' mu çekmeliydi?..

Muhtıra verseler daha mı iyi olurdu acaba?..

Komutanlar hiç alkışlamasalardı, ertesi gün de Sözcü ve fondaş medya 'komutanlar rahatsız, kriz var' manşeti atmayacak mıydı?

Bizimki de tecahülü arif canım. Yoksa By Kemal'in neden incindiğini biliyoruz.

CHP hiç değişmedi. O kadar gizlemeye çalışıyorlar ama serde cuntacılık var, tutamıyorlar kendilerini.

CHP'ye göre ordu dediğin darbe yapar, muhtıra verir.

Siyaseti dizayn eder, demokrasiye balans ayarı çeker. Bunu yapmayan ordu, kağıttan kaplandır.

Darbeciler hükümete karşı gece yarısı bildirisi yayınlarsa o bildirinin altına imza atar CHP. (Bak: eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen)

CHP eskiden de böyleydi, bugün de böyle.

By Kemal'in darbeyle imtihanını hep beraber izledik. 'Önüne çıkarım' dediği tankların arkasından sıvıştı.

Sonra eve sığınıp FETÖ'nün işgal girişimini seyretti. Teşkilatını harekete geçirmedi. "Arkadaşlar durumu takip ediyor. Bizi bilgilendiriyorlar" dedi. CHP'nin darbeye direnişi bu kadardı!..

FETÖ'nün satılmış itlerine 'haddinizi bilin" dememişsin.

Bugün ordumuzun şerefli komutanlarına söz söylemek senin ne haddine?..

Sen git yuvarlak masadakilere haddini bildir.

Maçan yiyorsa?!"

 

 

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