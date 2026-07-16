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Gündem FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına baskın: 11 mankurt tutuklandı
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FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına baskın: 11 mankurt tutuklandı

Yeniakit Publisher
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FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına baskın: 11 mankurt tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 11’i tutuklandı. 5’i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, iltisaklı kurum tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda örgütün güncel finans yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Başsavcılık talimatıyla, 13 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i, savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, diğer 5 şüpheli hakkında ise ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri talep edildi. Hakimlik işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

 

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