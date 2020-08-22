FETO'nun firari yeğeni ve STV'nin ekran yüzü Kemal Gülen'in eşi Türkiye'den böyle kaçırıldı!

FETÖ’nün Samanyolu Televizyonu'nun eski haber spikeri ve FETÖ nün ekran yüzü Kemal Gülen olarak tanınan Fetullah Gülen’in yeğeni Kevser Gülen, 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin ardından ortadan kaybolmuştu.

İşte o Kevser Gülen yani Kemal Gülen'in eşi Kanada’da ortaya çıktı.

Kemal Gülen (Kevser Gülen) bir youtube kanalı kurdu ve oradan Türkiye’ye yönelik algı operasyonlarını sürdürmeye, yurtdışına kaçan ve yurtdışında yaşayan FETÖ’cü isimlerle yayınlar yaparak FETÖ propagandası yapmaya başladı.

İşte Kemal Gülen’le ilgili önemli bir ayrıntıları Avukat Serhat Pak ile birlikte canlı yayında deşifre etti.

Yeniakit.com.tr, Hilary Clinton'ın skandal görüntüsüne ulaştı!

Yeniakit.com.tr, ABD Dışişleri eski Bakanı Hilary Clinton'ın FETÖ ile görüşmesine ait bir fotoğrafa ulaştı.

ABD Başkan adayı da olan Hilary Clinton'ın Beyaz Saray imamı Kemal Öksüz ile başbaşa görüştüğü öğrenildi. Kemal Öksüz'ün FETÖ'yü ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i anlattığı görülüyor. Öksüz'ün Clinton'a Gülen'in kitabını verdiği de karelere yansıyor.