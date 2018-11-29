FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!

yeniakit.com.tr Din-i mübin-i İslam’ı bozmak, yüce dinimizin, “tekmillet” olarak gördüğü Müslümanları birbirinden koparmak ve olayı dinden öte ırki boyuta indirmek için düzenlenen Alman İslam Konferansı’nın bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirildi. Almanya’ya has İslam modeli oluşturmak için yapılan, kısacası Müslümanları bölmeyi amaçlayan konferansın başkanlığını Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer yaptı. Fikir babalığını FETÖ’cülerin yaptığı konferansa katılan Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) Kuzey Ren Vestfalya Milletvekili Türk asıllı Serap Güler’in giydiği skandal kıyafet büyük tepki çekti. Başörtüsü düşmanlığıyla tanınan Güler’in mini eteği, “İşte oluşturulmak istenen İslam modeli” yorumlarına neden oldu.

Hedefe DİTİB kondu, Müslümanları bölmek hedeflendi

Başkanlığını İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in yaptığı toplantıya ağırlıklı olarak, Almanya'ya has farklı bir İslam modeli geliştirmeyi amaçlayan İslam karşıtları katıldı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Türkiye hedef tahtasına oturtuldu.

Skandal olay: 'İslam konferansı'nda mini etek!..

Toplantıya Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) Kuzey Ren Vestfalya Milletvekili Serap Güler de katıldı. Türk asıllı olan Serap Güler, İslam’a verdiği değeri gözler önüne serdi. Ahlak yoksunu bir kıyafetle toplantıya iştirak eden Güler, konferansa mini etekle katıldı.

Fotoğrafları okurlarımızın affına sığınarak paylaşıyoruz:

Başörtüsü yasağını destekledi

Sözde Türk asıllı Serap Güler, Almanya'da Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde başörtüsü yasağının getirilmesini desteklemişti. Yasak okullarda uygulansa dahi, kız çocuklarının okuldan sonra yine başörtüsü takabileceklerine dikkat çeken Güler, yasağın on dört yaş altı kız çocukları için kamuya açık alanların tamamında geçerli olması gerektiğini ifade etmişti.