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FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!

Müslümanları bölerek, Almanya’ya has İslam modeli oluşturmak için düzenlenen, “Alman İslam Konferansı”na katılan, başörtüsü düşmanlığıyla bilinen sözde Türk asıllı milletvekili Serap Güler, skandal bir olaya imza attı. İslam konferansına katılan hadsiz milletvekili, mini etekle sahneye çıktı, dine olan saygısız tutumunu gözler önüne serdi.

29 Kasım 2018 Perşembe 15:43
FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!

 yeniakit.com.tr  Din-i mübin-i İslam’ı bozmak, yüce dinimizin, “tekmillet” olarak gördüğü Müslümanları birbirinden koparmak ve olayı dinden öte ırki boyuta indirmek için düzenlenen Alman İslam Konferansı’nın bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirildi. Almanya’ya has İslam modeli oluşturmak için yapılan, kısacası Müslümanları bölmeyi amaçlayan konferansın başkanlığını Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer yaptı. Fikir babalığını FETÖ’cülerin yaptığı konferansa katılan Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) Kuzey Ren Vestfalya Milletvekili Türk asıllı Serap Güler’in giydiği skandal kıyafet büyük tepki çekti. Başörtüsü düşmanlığıyla tanınan Güler’in mini eteği, “İşte oluşturulmak istenen İslam modeli” yorumlarına neden oldu.

Hedefe DİTİB kondu, Müslümanları bölmek hedeflendi

Başkanlığını İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in yaptığı toplantıya ağırlıklı olarak, Almanya'ya has farklı bir İslam modeli geliştirmeyi amaçlayan İslam karşıtları katıldı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Türkiye hedef tahtasına oturtuldu.

Skandal olay: 'İslam konferansı'nda mini etek!..

Toplantıya Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) Kuzey Ren Vestfalya Milletvekili Serap Güler de katıldı. Türk asıllı olan Serap Güler, İslam’a verdiği değeri gözler önüne serdi. Ahlak yoksunu bir kıyafetle toplantıya iştirak eden Güler, konferansa mini etekle katıldı.

Fotoğrafları okurlarımızın affına sığınarak paylaşıyoruz:

Başörtüsü yasağını destekledi

Sözde Türk asıllı Serap Güler, Almanya'da Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde başörtüsü yasağının getirilmesini desteklemişti. Yasak okullarda uygulansa dahi, kız çocuklarının okuldan sonra yine başörtüsü takabileceklerine dikkat çeken Güler, yasağın on dört yaş altı kız çocukları için kamuya açık alanların tamamında geçerli olması gerektiğini ifade etmişti.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 15:43
  1. Serap Güler
  2. Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi
  3. Kuzey Ren Vestfalya Milletvekili Serap Güler
  4. Alman İslam Konferansı
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  7. skandal kıyafet

YORUM YAZ

  • MAHMUT OZMAHMUT OZ15 dk önce
    Buda gosteriyorki sureti Hak'tan gozuken munafiklar normal gavurlardan cokdaha tehlikeli ve asagiliktir.
  • HayriHayri35 dk önce
    Asi chp'li mevzu ak parti ve düşmanlığı değil;mevzu islam düşmanlığı.Varsa bu konuda bir sözün söyle.Söyleyecek bir sözün yoksa sus.
  • MetinMetin37 dk önce
    ... da gösterseydi. ...  Baska ne denir ki
  • Vakif Mali Vakif Mali 38 dk önce
    Almanya DITIB de adam gibi adamlar olsa da böyle konferanslarda boy gösterseler madem. ...Lütfen bir arastirin.DITIB in paralarinin nerelere gittgini arastirin ... Allahaskina bir arastirin.Mal beyani isteyin görevlilerden.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 40 dk önce
    İşte Fetö Tipi İslam. Hala Savunanlara Ve Uyuyanlara .
  • ahmet demirahmet demir53 dk önce
    Adnan hocayı düşünseniz ya, ya o kedicikleri ile katılsaydı bu toplantıya
  • Hilal Hilal 58 dk önce
    asi bey misin hanım mısın bilemedim şimdi bu olayın AK Partiyle ne alakası varrrrr???????
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    YENİ BİR DİN İCAT ETMEK İSTİYORLAR. FETÖ İŞBAŞINDA. HER SAKALLI YI HACI DEDEN, HER ÖRTÜLÜYÜ HACI BABAANNEN SANMAYIN.
  • MahoMaho1 sa önce
    Böyle kuşun böyle kuyruğu olur. Feto'nun konferansı da böyle olur netekim..
  • asiasi1 sa önce
    Dar kot pantolon giyip başına türban takmış o kadar çok akp li var ki.!
  • hay bin gunduzhay bin gunduz1 sa önce
    rum tohumu çünkü
  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    yahudiler yavaş yavaş müslümanlık adı altında hıristiyanlığa alıştırıyorlar bu hareketlerle. 50 sene sonra bırak eteği kilotla oturtup dua ettirecek şerefsizler. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri p.çleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge p.çi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • ümitümit1 sa önce
    Yanındaki sakallı baya keyif olmuş ama lan feto Allah belanı versin :D
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