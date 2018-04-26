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FETÖ'nün 'ev ablası'na hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ'nün 'ev ablası' olarak belirlenen sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

26 Nisan 2018 Perşembe 16:03
FETÖ'nün 'ev ablası'na hapis cezası

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Fadime Kopar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. 

'İLGİSİ OLMADIĞINI İDDİA ETTİ'

Sanık Kopar, savunmasında, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben hiçbir şekilde terör örgütüne üye olmadım, ilgim ve alakam da yoktur. Dernek üyeliğim de yasaldır. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock'u kullandığını, ev ablalığı yaptığını, evdeki öğrencileri örgütün emir ve talimatları doğrultusunda yönlendirdiğini ve KHK ile kapatılan örgütle iltisaklı derneğe üye olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 16:03
  1. Gaziantep
  2. FETÖ üyesi

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