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FETÖ'nün "dua listesi" davası

FETÖ'ye müzahir olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik yapılan operasyonda ele geçen 944 kişilik "dua listesi" isimli dosyaya ilişkin 9'u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine hükmedildi

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:26
FETÖ'nün "dua listesi" davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) müzahir olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik yapılan operasyonda ele geçen 944 kişilik ''dua listesi'' isimli dosyaya ilişkin 9'u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, 9 tutuklu sanık ve avukatları katılırken, bir kısım tutuksuz sanık da hazır bulundu.

Duruşmada sanıkların ve avukatlarının talepleri alındı. Tutuklu sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, tutuklu kaldıkları sürenin de göz önüne alınarak, tahliyelerini talep etti.

Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliye talebinde bulundu. Bir kısım tutuksuz sanıkların avukatları da, müvekkillerinin yurt dışına iş gezilerine çıkmaları gerektiğinden bu adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu 9 sanığın tahliyesine karar vererek, haklarında yurt dışına çıkış yasağı koyarak, adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

Bir sonraki celse, bir kısım tanıkların dinlenmesine karar veren mahkeme, tutuksuz sanıkların yurt dışına çıkış yasaklarının devamını kararlaştırdı.

Duruşma, 5 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmek üzere ertelendi.

- İddianame ve ceza istemi 

İddianamede, Kaynak Holding AŞ ve bağlantılı şirketlerle ilgili, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar’da Kaynak Dış Ticaret AŞ’ye ait iş yerinde yapılan arama sonucu ele geçirilen harddisk içeriğinde "dua listesi" adlı bir excel dosyası bulunduğu belirtiliyor.

Bu listenin birinci sırasında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen olmak üzere toplam 944 kişinin isminin geçtiğinin belirlenmesi üzerine söz konusu kişilerle ilgili çalışma yapıldığı anlatılan iddianamede, araştırmada "örgüt liderinin listeye eklenen şahıslara bizzat dua edeceği" söylemiyle örgütsel motivasyon sağlanmaya çalışıldığı ve listenin, örgüt elebaşı Gülen'in "Mizandan kırmızı pasaport ile geçecek 1000 kişi var." sözünde geçen liste olduğu belirtiliyor.

İddianamede, tespit edilen listede adı geçip açık kimlik bilgileri belirlenen 33 kişinin FETÖ/PDY terör örgütü çatı yapılanmasında yönetici konumunda olduğu, 33 kişinin örgüt içerisinde imam/yönetici konumunda olduğu, 9 kişinin FETÖ/PDY terör örgütü elebaşısının akrabası olduğu, 47 kişinin FETÖ/PDY terör örgütü çatı yapılanmasındaki yöneticilerin akrabaları olduğu, 168 kişinin ByLock kullanıcısı olduğu, 70 kişinin FETÖ/PDY bağlantılı KHK/ihraç kaydının bulunduğu, 475 kişinin FETÖ/PDY ile iltisaklı şirketlerde SGK kaydının olduğu, 1 kişinin 15 Temmuz 2016 darbe girişimine darbe yöneticisi olarak fiilen iştirak ettiği, 1 kişinin 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi esnasında İstanbul TRT Ulus binası baskınını organize eden şahıslardan olduğu, 177 kişinin de KHK ile kapatılan sendikalar/derneklerde yönetici, kurucu veya üye kaydının bulunduğunun belirlendiği aktarılıyor.

İddianamede, listede adı yer alan 550 kişi hakkında farklı yerlerde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar olduğu, 150 sanık açısından da suç yerinin başka cumhuriyet başsavcılıklarının yargı sınırlarında olduğu belirlenerek, toplam 700 sanık hakkında adli işlem yapılmak üzere ilgili cumhuriyet başsavcılıklarına yönelik "yetkisizlik" kararları verildiği hatırlatılıyor.

Geriye kalan 93 sanık hakkında adli işlem başlatıldığı, bunlardan 49'unun tutuklandığı 14'nün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilen iddianamede, diğer 33 sanığın firari olduğu bulunamadığı haklarında yakalama kararı çıkarıldığı vurgulanarak, firari olanlar haricinde 63 şüpheli yönünden iddianamenin tanzim edildiği kaydediliyor.

Bu sanıkların tamamının FETÖ'nün finans kaynağı olduğu gerekçesiyle kapatılan Kaynak Holding ve holdinge bağlı çalışan şirketlerde görev yaptıkları, örgüt talimatı sonrasında Bank Asya'da yüklü miktarda para yatırdıkları, himmet verdikleri örgüt toplantılarına katıldıkları anlatılan iddianamede, sanıkların aralarında 15 Temmuz darbe girişimini yöneten FETÖ'nün ''Hava Kuvvetleri İmamı'' Kemal Batmaz dahil örgütün üst düzey isimleri irtibatlı oldukları, bu irtibata dair mail yazışmalarının bulunduğu, haklarında örgüte iltisaklı olduğuna dair başka şüpheli veya tanık beyanları yer alıyor.

İddianamede, tüm sanıkların ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:26
  1. 'dua listesi'
  2. Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ)
  3. Kaynak Holding
  4. Silivri Ceza İnfaz Kurumları

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