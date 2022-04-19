  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FETÖ'nün asker sorumlusu ve eşine soğuk duş
Gündem

FETÖ'nün asker sorumlusu ve eşine soğuk duş

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, örgütün askerlerden ve askeri öğrencilerinden sorumlusu olduğu iddia edilen sanığa 8 yıl 9 ay, eşine ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 11:29:00 -
FETÖ'nün asker sorumlusu ve eşine soğuk duş

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Mustafa, eşi Sevilay, kardeşi Alper K. katılmazken avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatları, suçlamaları kabul etmedi.

Duruşma savcısı, sanık Mustafa K'nin FETÖ'nün TSK yapılanmasında askerlerden ve askeri öğrencilerden sorumlu olduğunu, sahibi olduğu lokantada örgüt mensubunu sakladığını, ikametinde yapılan aramda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiğini kaydetti.

Sanık Sevilay K'nin de örgütsel toplantılarda "sohbet" verdiğini kaydeden savcı, sanık Alper K'nin ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiğini belirterek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahli terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklardan Mustafa K'ye 8 yıl 8 ay, eşi Seval K'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi, Alper K'nin beraatine hükmetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay