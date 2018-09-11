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FETÖ'den yargılanan eski ÖSYM Başkanı Demir için karar

Kayseri'de görülen FETÖ davasında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ve Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen'in de bulunduğu 5 sanıktan 3'ü, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

11 Eylül 2018 Salı 14:15
FETÖ'den yargılanan eski ÖSYM Başkanı Demir için karar

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, askeri lise sınavlarına ilişkin soruşturma çerçevesinde yargılanan tutuksuz sanık Hüseyin Alpay ile sanık avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen, Engin Yanık ve firari Eşref Coşar ise duruşmaya katılmadı.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

Savcı mütalaasında, sanıklar Demir ve Pekşen'in dosyadaki deliller, bilgi ve belgeler bütün olarak değerlendirildiğinde suçun "görevi kötüye kullanma"ya dönüşmesi ihtimali gerekçesiyle, iki sanığın bu dosyadan tefrik edilmesini istedi.

"Gökhan" kod isimli "Büyük bölge talebe mesulü" firari sanık Coşar'ın ByLock kullandığı ve gizli tanık beyanları, sanık Yanık'ın örgüt mensubu öğrencilere askeri lise sorularını verdiği ve gizli tanık beyanları gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarını isteyen savcı, etkin pişmanlıkta bulunan sanık Alpay'ın da aynı suç kapsamında değerlendirilmesini talep etti.

Mütalaanın ardından mahkeme heyeti tarafından söz verilen sanık Alpay, etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattığını, şartlar doğrultusunda yurtlarında kaldığı örgütün hiyerarşik yapısı içinde yer almadığını savunarak beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Demir ve Pekşen'in dosyasını ayırarak, TCK'nin 257. maddesi uyarınca "görevi kötüye kullanma" suçundan kovuşturma açılması için ilgili kuruma yazı yazılmasına hükmetti.

Heyet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık Coşar'a 10 yıl 6 ay, sanık Yanık'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.Etkin pişmanlığı kabul edilen Alpay'ı 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran heyet, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.Mahkeme heyeti, firari sanık Coşar için önceden çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararını yineledi.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 14:15
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