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Yaşam FETÖ'den aranan eski emniyet müdüründen akılalmaz savunma
Yaşam

FETÖ'den aranan eski emniyet müdüründen akılalmaz savunma

Yeniakit Publisher
2023-08-02 20:54:00 -
FETÖ'den aranan eski emniyet müdüründen akılalmaz savunma

FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü Arif Oktay Eser, hakkında çıkartılan yakalama kararından haberinin olmadığını iddia etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski emniyet müdürü Arif Oktay Eser, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Burada soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan şüpheli Eser, dün akşam saatlerinde sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ByLock'u kullanmadığını iddia etti

Edinilen bilgiye göre, ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen FETÖ şüphelisi Eser, soruşturma dosyasında iddia edildiği gibi örgütün haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia etti.

Yakalama kararı bilgisi olmadığını savundu

Şüpheli Eser, örgüt içerisinde yer almadığını, eski bir emniyet müdürü olarak bugüne kadar yasa dışı bir oluşumun içinde bulunmadığını söyledi. Adresinde ele geçirilen yüklü miktarda döviz ve paranın ise kendisine ait olduğunu ifade etti. Ayrıca şüpheli Eser, bilinen adreslerinde kalmaya devam ettiğini, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığına dair bilgisinin olmadığını savundu.

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