0553 313 94 23

FETÖ'den aranan eski Emniyet Müdürü, AVM'de sahte kimlikle yakalandı!

Terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suuçndan aranan ve Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan eski emniyet müdürü Atilla Eser, Ankara'da bir alışveriş merkezinde sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.

14 Ağustos 2018 Salı 10:45
FETÖ'den aranan eski Emniyet Müdürü, AVM'de sahte kimlikle yakalandı!

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan eski 1. sınıf emniyet müdürü Atilla Eser'in, kentte olduğu bilgisine ulaştı. Takibe alınan Eser, Keçiören ilçesinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde sahte kimlikle gözaltına alındı. Eser'in otomobilinde örgütsel gizli haberleşme programına giriş yöntemi olduğu değerlendirilen el yazısıyla yazılmış 11 maddelik doküman ele geçirildi. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen Eser'in, eşi Ayşe Eser'in de aynı programı kullandığı belirtildi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 10:45
  1. Ankara
  2. Atilla Eser
  3. Eski Emniyet Müdürü
  4. AVM'de yakalandı
  5. sahte kimlik
  6. FETÖ üyesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esenler kurban satış yeri 2018
    1. Esenler kurban satış yeri 2018
    2. İşte Beşiktaş'ın yeni Talisca'sı Marco..
    3. 'Fırsatçılık yaparak stokçuluğa..
    4. Apple satışı Türkiye'de yasaklanacak mı?
    5. Edirne’de 34 kaçak göçmen yakalandı!
    6. Galatasaray ve Beşiktaş arasında yılın..
    7. Hangi hayvanlardan kurban kesilir?
    8. Bakan Soylu yurt içindeki terörist..
    9. İPhone satışı yasaklanıyor mu?
    10. Süleyman Soylu: Şu anda yurt içinde..
    11. Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik..
    12. Eylem hazırlığındaki 9 PKK'lı yakalandı!
    13. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya vize..
    14. İstanbul Adalar kurban satış ve kesim..
    15. MHP lideri Bahçeli, Hayati Arkaz'ı..
    16. Gazi maaşlarını devlete hibe ettiler
    17. Büyükçekmece kurban satış yeri 2018
    18. Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti..
    19. Avcılar 2018 kurban kesim yeri Avcılar..
    20. Van’da terör operasyonu: 15 kişi..
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018