FETÖ'de bölünme büyüyor: Tuncay itlik yapma

Fethullah Gülen'in dört kişinin Kamp’a girişini yasakladığını, bunlardan birinin de Mustafa Özcan olduğu belirten Opçin, örgütün üst düzey isimleri hakkında sorular sordu.

FETÖ terör örgütünün önemli birçok ismi ile ilgili iddialarda bulunan Opçin, Emre Uslu ile Twitter üzerinden atıştı.

"İTLİK YAPMA"

Opçin'in, "İtlik yapma ve ltf. Ortamı kirletme. Hayatın manipülasyon ve ortalığı karıştırmak. Devlet dersine iyi çalışmışsın. Attığın yalanlardan özür dilemen gerekseydi ansiklopedi yazmamız icap ederdi. Şimdi bas git. Ben hata yaptım. Hatamı düzelteceğimi söyledim. Şimdi defol" sözlerini söylemesi üzerine Uslu, "İtlik yapan biri varsa o da sensin" yanıtını verdi.

Uslu, "Önce Osman Şimşek'e saldırdın, şimdi bana havlıyorsun. Kim adına havlıyorsun bilmiyorum ama tek bir yalanımı ortaya çıkarmazsan şerefsizin" ifadelerini kullandı.

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