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Gündem FETÖ’cülerin Kırgızistan ayaklanması canlı yayında konuşuldu
Gündem

FETÖ’cülerin Kırgızistan ayaklanması canlı yayında konuşuldu

Türkiye'nin önemli hukukçularından Avukat Serhat Pak, Kırgızistan’da yaşanan ayaklanmanın arka planını yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 20:59:00 - 2020-10-24 22:04:30
FETÖ’cülerin Kırgızistan ayaklanması canlı yayında konuşuldu

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA  

Kırgızistan’da hemen hemen her 4 yılda bir muhalifler üzerinden ayaklanmalar gerçekleşiyor. Kırgızistan’da küresel hesaplaşmanın FETÖ üzerinden yapıldığına dikkat çekiliyor. Peki, Kırgızistan’da ortaya çıkan ayaklanmalarda FETÖ’nün etkisi nedir?

Türkiye’nin önemli hukukçularından avukat Serhat Pak, ‘Ülke Gündemi’nde Kırgızistan’da yaşanan son gelişmelere ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. 

Canlı Yayını İzlemek İçin:  

 

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Yorumlar

asya

Fetö küreselcilerin kurduğu bir örgüttür ve rusya orta asyadaki hiç bir türki devletlerine fetönün yuvalanmasına kesinlikle izin vermez.
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Ali

Sadece gülüyorum
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