FETÖ'cülerin Ali Erbaş'a iftirası ellerinde patladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında zaman zaman sosyal medyada yalan içerikli paylaşımlar yapılıyor. Bu sefer Erbaş'ın İngiltere'nin başkenti Londra'da ev aldığına dair sosyal medyada bir algı operasyonuna girişildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kimi troll hesapları da bu yalanı sosyal medyadan yaydı.

"Londra'da ev aldığı yalandır, iftiradır"

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan konuyla alakalı olarak sosyal medyadan yaptığı açıklamada Erbaş'ın Londra'da ev almadığını açıkladı.

Orhan sosyal medya hesabından şunları söyledi: "FETÖ'nün trollerinden ve bizzat kaçak Fetöcülerin hesaplarından yeni bir yalan ortaya atılmış. Güya Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamız Londra'da ev satın almış. Yalandır iftiradır. Tamamen hain yapının algı operasyonudur. Böyle bir satın alma asla olmamıştır."

Alçak bir iftiraya da yanıt veren Orhan, "Yalan twitinizi önce araştırıp atsaydınız da rezil olmasaydınız. Böyle bir satın alma asla olmamıştır. Yalancısınız" dedi.