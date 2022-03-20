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Gündem FETÖ'cülerden Alparslan Kuytul'a tam destek!
Gündem

FETÖ'cülerden Alparslan Kuytul'a tam destek!

Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul'un Adana provokasyonu, FETÖ firarisi Emre Uslu ile sabıkalı FETÖ'cü Atilla Taş'tan tam destek gördü.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 23:54:00 -
FETÖ'cülerden Alparslan Kuytul'a tam destek!

 Yeniakit.com.tr 

FETÖ ve HDP gibi İçişleri Bakanı Süleyman Solu'ya nefreti dinmeyen Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul, kışkırttığı yandaşları ile Adana sokaklarını yine karıştırdı.

Şubat ayında kentte miting düzenleyen Alparslan Kuytul, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile emniyet mensuplerını hedef almıştı.

Kuytul bugün de Bakan Soylu için istifa çağrısında bulunarak miting düzenlemek istedi. Kuyul'un yandaşları emniyet güçlerinin "dağılın" uyarısına aldırış etmeyince arbede yaşandı.

Birkaç münferit polisin orantısız güç kullanımı üzerinden bütün emniyeti hedef alan Kuytul'a FETÖ'cülerden tam destek geldi.

Firari Emre Uslu, Adana arbede görüntülerini Twitter hesabından paylaşırken, "İsrail polisi Filistinli kardeşlerimize zulmediyor." ifadelerini kullandı.

Sokakalrı babasının çiftliği gibi kullanan provokatörlere destek veren sabıkalı FETÖ'cü Atilla Taş ise "Sırf muhalif oldukları için Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı mensuplarına yapılan zulmü kınıyorum. Bir tek siz müslümansınız değil mi? Sizden değilse herkes terörist zaten! Ne yaptı bu insanlar size?" dedi.

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