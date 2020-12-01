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Gündem FETÖ'cüler tarafından ihraç edildiğini iddia eden eski polisten çağrı
Gündem

FETÖ'cüler tarafından ihraç edildiğini iddia eden eski polisten çağrı

Eski bir polis memuru Ali Sarıkaya, FETÖ'cüler tarafından düzmece yargılamalarla ihraç edildiğini iddia ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ulaşmak istedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 00:51:00 -

Eski bir polis memuru Ali Sarıkaya, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzmece yargılamalarla ihraç edildiğini iddia etti.

Sarıkaya, "Kumpası kuranlar devletimizin tescillemiş olduğu FETÖ'cü 3 emniyet müdürüdür." ifadelerini kullandı.

Mağdur olduğunu ileri süren Sarıkaya, "Beni sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu veya sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırın." çağrısında bulundu.

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