FETÖ’cüler Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden alçaklık peşinde!

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FETÖ’nün yayın organı Nordic Monitor algı operasyonu yapmaya devam ediyor.

Türkiye’yi uluslararası platformda köşeye sıkıştırmak ve itibarini zedelemek üzerine kurulan FETÖ’nün yayın organı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladıkları bir videoda sözde Ukrayna’nın, Rusya ordusuna karşı kullandığı SİHA’ların Türk operatörler tarafından kullanıldığını iddia etti.

Yapılan paylaşıma FETÖ firarisi Emre Uslu da destek vererek, "Çok ilginç. Sanırım Türkiye Ukrayna’ya sadece Bayraktar satmıyor. O SİHA’ları Türk uzmanlar kullanıyor, Rus hedeflere atışları onlar yapıyor. Damat para kazansın diye yapılan aptallığın bedelini İdlib’te Mehmetçik ödemez umarım" İfadelerini kullandı.