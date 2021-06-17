FETÖ'cüler de Oğuzhan Asiltürk'e karşı saldırıya geçti!

Milli Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ağabey, “SP yöneticileri sadece iktidarı tenkit ediyor, partiye destek azalıyor, üslup yeniden şekillenmeli. İnşaallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki ahlaki ve manevi değerleri savunur hâle gelir” mealindeki sözleriyle kongrenin toplanması çağrısında bulunmuştu.

FETÖ'cüler kudurdu

Asiltürk’ün sözleri sonrası solaklar ve FETÖ’cüler saldırıya geçti. Çatırdayan zillet ittifakını kurtarma derdine düşen malum kesim yalan ve iftiralarla Oğuzhan Asiltürk’ü hedef aldı.

FETÖ firarisi Tarık Toros’ta sosyal medya hesabından Oğuzhan Asiltürk’ü hedef alan küstah bir paylaşımda bulundu.

Toros paylaşımında “Muhabirliğimin ilk döneminde, 3 yıl kadar Erbakan ve Refah'ı takip ettim. Ak saçlı ekibin başıydı, bir de Recai Kutan hayatta sanırım. Tabanda başka partiye asla oy vermeyecek samimi insanlar olduğunu bilirim, yazık! İlk günden beri bu kişiden hiç hazzetmediğimi de belirteyim.” İfadelerini kullandı.

FETÖ’cülerin Oğuzhan Asiltürk’e böylesine panik halde saldırması, ongre çağrısının olumlu tarafını göstermesi açısından örnek teşkil etti.