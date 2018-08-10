0553 313 94 23

FETÖ'cü Tuncay Opçin'den alçak paylaşım!

Türkiye düşmanı FETÖ'cüler dövizdeki gelişmeleri adeta zil takıp oynayarak takip ediyor. 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce "yatakta basıp, şafakta asacaklar" mesajıyla adeta darbe olacağı mesajı veren FETÖ'cü Tuncay Opçin alçak bir paylaşımda bulundu.

10 Ağustos 2018 Cuma 23:55
FETÖ'cü Tuncay Opçin'den alçak paylaşım!

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan alçaklar sosyal medya üzerinden Türkiye aleyhine propaganda yapmaya devam ediyor. FETÖ'nün medya yapılanmasından olan ve kaçtığı ABD'de Türkiye aleyhine çalışmaya devam eden Opçin dövizde yaşanan gelişmelerin ardından alçak bir paylaşım yaptı.

15 Temmuz hain darbe girişimine atıfta bulunan FETÖ'cü Opçin, "Camilerden 7/24 sela verilmiyor mu? Dolardaki yangın belki, böyle söner" şeklinde paylaşım yaptı.

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 23:55
  1. FETÖ
  2. 15 Temmuz darbe girişimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den Bafetimbi Gomis açıklaması!
    1. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa..
    2. Abdurrahim Albayrak'tan bomba transfer..
    3. Flaş gelişme! Fenerbahçe'nin yeni..
    4. Bakan Varank: Türkiye’nin gücünün..
    5. Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum!..
    6. BM'den Suudi Arabistan'a sert tepki:..
    7. Fatih Terim'den çok sert tepki: İki..
    8. Rus uçakları Halep'i vurdu: 20 ölü!
    9. Rıdvan Dilmen'den saha eleştirisi!..
    10. Rusya'dan Türkiye destek mesajı!
    11. Eren Derdiyok'tan galibiyet yorumu:..
    12. Özer Hurmacı'dan flaş Trabzonspor..
    13. Trump'ın ambargoları ülkesine zarar..
    14. Trump'ın Türkiye kararına ABD..
    15. Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
    16. FETÖ'cü Tuncay Opçin'den alçak paylaşım!
    17. Kabakulak bu belirtilerle kendini..
    18. Renk körlüğü belirtileri nelerdir?..
    19. Rutin diş hekimi kontrolünün..
    20. Yenidoğan sarılığına dikkat!
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?