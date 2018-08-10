FETÖ'cü Tuncay Opçin'den alçak paylaşım!

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan alçaklar sosyal medya üzerinden Türkiye aleyhine propaganda yapmaya devam ediyor. FETÖ'nün medya yapılanmasından olan ve kaçtığı ABD'de Türkiye aleyhine çalışmaya devam eden Opçin dövizde yaşanan gelişmelerin ardından alçak bir paylaşım yaptı.

15 Temmuz hain darbe girişimine atıfta bulunan FETÖ'cü Opçin, "Camilerden 7/24 sela verilmiyor mu? Dolardaki yangın belki, böyle söner" şeklinde paylaşım yaptı.