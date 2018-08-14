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FETÖ'cü mühendis, örgütle iletişim için her yolu denemiş

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında dava açılan ByLock ve Eagle kullanıcısı olduğu tespit edilen otomotiv mühendisine 7,5 yıl hapis cezası verildi.

14 Ağustos 2018 Salı 16:47
FETÖ'cü mühendis, örgütle iletişim için her yolu denemiş

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında dava açılan otomotiv mühendisine 7,5 yıl hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Çağatay Bozay, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık Bozay, savunmasında, ByLock ve Eagle programlarını kullanmadığını ileri sürdü. FETÖ üyesi olmadığını savunan Bozay, "Bu örgütün mahrem yapılanmasında yer almadım. Mahkemeye ulaşan ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmiyorum." dedi.

Değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısı ise sanığın ByLock ve Eagle kullanıcısı olduğu hususu dikkate alınarak cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönündeki mütalaasını tekrar etti.

Mahkeme heyeti, Çağatay Bozay'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 16:47
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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