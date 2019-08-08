FETÖ'cü muhabir alçaklığa doymuyor! “İstanbul-New York uçuşu buzulları eritiyor” dedi, tepki yağdı!

yeniakit.com.tr FETÖ’cü Servet Yanatma, EuroNews’te yayınlanan haberinde açık Türkiye düşmanlığı yaptı. Son zamanlarda havacılık sektöründeki ataklarıyla ön plana çıkan Türkiye’ye bir teröristin karşı çıkması şaşırtmazken, saldırı sebebi beyin yaktı. Yanatma, İstanbul-New York uçuşunda her yolcunun Kutuplarda 9,3 metre kare buzul erimesine yol açtığını söyledi. Yanatma’nın diğer ülkelerin uçuşları sırasında ortaya çıkan karbon emisyonundan bahsetmeden yalnızca İstanbul’u hedef alan haberine, sosyal medya kullanıcıları çok sert tepki gösterdi.

FETÖ’cü muhabirden karalama kampanyası

Uzun süre Zaman ve Aksiyon’da çalışan FETÖ’cü Servet Yanatma, Türkiye’yi havacılık sektöründeki ataklarından sonra hedef alması dikkat çekti. Şaşırtmayan hainliğe imza atan Yanatma, İstanbul-New York uçuşunda her yolcunun Kutuplarda 9,3 metre kare buzul erimesine yol açtığını iddia etti. “Shameplan” isimli internet sitesindeki verileri kullandığını belirten Yanatma, aynı zamanda İstanbul-Ankara seferinde bir yolcunun neden olduğu buzul erimesininse 0,6 metrekare olduğunu öne sürdü.

Tepkiler çığ gibi

Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu haberin altına yaptıkları yorumlarda tepkilerini dile getirdi. Bir kullanıcı, “Kuş kadar beyninizle algı operasyonu yapıyorsunuz...” derken, bir başka isim, “Ne salak haber ya, ben de açtım okudum, diğer ülkeleri de yazmışlardır diye hiçbir şey yok. Habere bakınca sadece Türkiye uçuşları karbon emisyonuna neden oluyor sanki. Böyle embesil haberciler sayesinde bilgi kirliliği had safhada.” ifadelerini kullandı.

İşte tepkilerin bazıları: