FETÖ’cü hainlere 73 ilde operasyon: 154 kişiye gözaltı

2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınavlarında soruları usulsüz şekilde alarak örgüt mensuplarına dağıtan çeşitli üniversitelerde akademisyen, kamu kurumu ve özel sektörde çalışanı 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 29 ilde başlatılan operasyonlar sürüyor. FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanması soruşturmasında ise örgütün sivil imamlarıyla irtibat sağladıkları belirlenen halen görevde 1 albay ve 2 binbaşının da aralarında olduğu 17 kişinin yakalanması için Ankara merkezli 9 ilde operasyonlar başlatıldı, 10’u yakalandı. 2013'teki Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) öncesi sınav soru ve cevaplarını usulsüzce alarak örgüt üyelerine dağıtan 22 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 13 ilde operasyonlar düzenlendi, 18’i gözaltına alındı.

12 mahrem imama operasyon

İzmir merkezli 7 ilde ise Bank Asya'da hesapları bulunan, kamu, özel sektörde farklı meslek ve iş kollarında faaliyet gösteren 12 mahrem imamın yakalanması için operasyonlar başlatıldı. Bu kişilerden 11’i yakalandı.

Mersin’de FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda ise örgüte ve hükümlülere finansal destekte bulundukları, hücre tipi yapılanmalarda yöneticilik yaptıkları ve örgütün çözülmesini önlemeye yönelik çalışmalar yürüttükleri belirlenen 44 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Mersin, Hakkari, Şanlıurfa ve Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 42 zanlı yakalandı. FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına Eskişehir’de düzenlenen operasyonlarda ise biri komiser, 5'i polis memuru ve biri eski Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrenci 7 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ’daki mahrem operasyonda da bir üsteğmen ve bir öğretmen yakalandı.