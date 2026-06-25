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Gündem FETÖ’cü hainler yine en ön safta: Ekrem'e destek, Türkiye'ye köstek yürüyüşü!
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FETÖ’cü hainler yine en ön safta: Ekrem'e destek, Türkiye'ye köstek yürüyüşü!

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FETÖ’cü hainler yine en ön safta: Ekrem'e destek, Türkiye'ye köstek yürüyüşü!

FETÖ’cü hainlerin Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlediği yürüyüşte, Avrupa Konseyi ve AİHM'e Türkiye'ye yaptırım çağrısı içeren mektuplar teslim edildi. Eylemde Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş ve FETÖ'cüler için özgürlük talep edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da protesto edilidği gösteride ailesinin bile evlatlıktan reddettiği mankurt Enes Kanter en ön safta yer aldı.

Fransa'nın Strazburg kentinde yürüyüş düzenleyen firari FETÖ'cüler Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu  başta olmak üzere tutuklu FETÖ'cüler için özgürlük çağrısı yaptı. Firari FETÖ'cüler, Avrupa Konseyi ve AİHM'e Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep eden mektuplar teslim etti.

Bazı Avrupalı siyasetçiler destek mesajları gönderirken, firari FETÖ'cü isimler de Türkiye'deki siyasi gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binalarına yapılan yürüyüşe, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Avrupalı siyasetçiler de katılım gösterdi. Eylemde Enes Kanter ve Sevinç Özarslan gibi firari FETÖ'cüler de yer aldı.

Eylemde ayrıca CHP içindeki siyasi gelişmelere değinilerek Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu çizgisine destek verildiği, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise eleştirildiği belirtildi.

Önceki yıl düzenlenen benzer bir eylemde olduğu gibi, katılımcıların İmamoğlu maskeleri takarak destek mesajları verdiği ifade edildi.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULAYIN

Yürüyüşün ardından Avrupa Konseyi ve AİHM yetkililerine teslim edilen mektuplarda, Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulaması ve mahkeme kararlarının uygulanması konusunda net bir tavır alması talep edildi.

Mektupta, Türkiye'nin AİHM kararlarına uymamasının Avrupa insan hakları sisteminin güvenilirliğini sarstığı iddia edilerek durum şu ifadelerle aktarıldı: "Sorun artık yerel bir problem olmaktan çıkıp, Avrupa insan hakları sisteminin kendi ilkelerini açık bir direniş karşısında savunup savunamayacağına dair bir test haline gelmiştir. Türkiye'ye yaptırım uygulayın."

AVRUPA PARLAMENTOSU YANINIZDA

Eyleme Avrupa Parlamentosu'ndan çeşitli milletvekilleri de gönderdikleri mesajlarla destek verdi.

Almanya, Yunanistan, İtalya, Portekiz, İsveç ve Slovenya'dan temsilcilerin mesajlarının okunduğu etkinlikte, Hollandalı Milletvekili Raquel García Hermida-Van Der Walle katılımcılara şu sözlerle seslendi:

"Değerli Türk dostlarım, Türkiye'de hukukun üstünlüğü, demokrasi ve özgürlük için mücadeleye devam etmek, çok ama çok ciddi ve önemli bir dönemle yüzleşmek üzere Strazburg'da bir araya geldiğinizi biliyorum. Bu değerlere olan bağlılığınız için sizi takdir ediyorum, ki bunlar sizin değerleriniz, ama aynı zamanda bizim Avrupa değerlerimiz. Ve bu mücadeleyi sürdürmeniz için sizi cesaretlendirmek istiyorum. Bilin ki Avrupa Parlamentosu yanınızda."

Eyleme katılan isimlerden FETÖ'cü Hilal Nesin de Demirtaş ve İmamoğlu’na özgürlük için eyleme katıldığını söyledi.

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