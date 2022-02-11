FETÖ'cü Enes Kanter'e tekmeyi vurdular

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) takas transfer dönemine damga vuran takaslardan biri de Boston Celtics ve Houston Rockets arasında gerçekleşti. Dün gece Boston Celtics ve Houston Rockets arasında Dennis Schröder ile Daniel Theis eksenli bir takas gerçekleşti. Buna göre Daniel Theis Boston Celtics'e geri dönerken Dennis Schröder, Enes Kanter ve Bruno Fernando, Houston Rockets takımına katıldı.

Takımsız kaldı

Bu takasın sonunda milli gururumuz Alperen Şengün ile FETÖ'cü Enes Kanter'in aynı takımda buluşması ise sadece beş dakika sürdü. Alperen Şengün'ün kadrosunda olduğu Rockets takımı, takas yaptıktan yalnızca beş dakika sonra Kanter'i serbest bıraktı.

Gülücükle fotoğraf paylaştı

Alperen Şengün ise takımının Enes Kanter'i serbest bırakmasının ardından imalı bir story paylaştı. ":)" ifadesiyle kendi fotoğrafını paylaşan genç basketbolcunun Kanter'e gönderme yaptığı paylaşımı büyük ilgi gördü.