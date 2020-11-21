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Dünya FETÖ'cü Enes Kanter, İsrail ile el sıkıştı!
Dünya

FETÖ'cü Enes Kanter, İsrail ile el sıkıştı!

FETÖ'cü Enes Kanter ile görüşen İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, "Kendisiyle Antisemitizm ile mücadelede işbirliği yapmaktan, İsrail'deki Yahudiler ve Müslümanlar için bir basketbol kampı hazırlamaktan bahsettik" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 08:24:00 -
FETÖ'cü Enes Kanter, İsrail ile el sıkıştı!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak da bilinen FETÖ'cü Enes Kanter, İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ile bir araya geldi.

Sosyal medyadan buluştukları anları fotoğraflayan Erdan, Kanter'den forma hediye aldı.

Paylaştığı fotoğrata açıklama da yapan Erdan, "Bu hafta Erdoğan aleyhine yaptığı konuşmaların bedelini ağır şekilde ödeyen, NBA'in en iyi oyuncularından biri olan Enes Kanter ile tanıştım. Kendisiyle Antisemitizm ile mücadelede işbirliği yapmaktan, İsrail'deki Yahudiler ve Müslümanlar için bir basketbol kampı hazırlamaktan bahsettik." ifadelerini kullandı.

 

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