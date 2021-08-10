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Gündem FETÖ’cü Emre Uslu yaygaraya başladı!
Gündem

FETÖ’cü Emre Uslu yaygaraya başladı!

Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken sosyal medya üzerinden algı operasyonları yapmaya çalışanlar başarılı olamayınca FETÖ firarisi Emre Uslu “Sosyal medyaya sansür geliyor” mesajıyla yaygaraya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 16:09:00 -
FETÖ’cü Emre Uslu yaygaraya başladı!

yeniakit.com.tr

Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken sosyal medya üzerinden algı operasyonları yapmaya çalışanlar başarılı olamayınca FETÖ firarisi Emre Uslu “Sosyal medyaya sansür geliyor” diyerek yaygara koparmaya başladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden fitne tohumlarını ekmeye çalışan FETÖ’cü Uslu yaptığı paylaşımda, “Orman yangınlarında beceriksizlikleri ortaya çıktı ya, hemen Sosyal Medya’ya yasak getirme çalışmalarına başlamışlar. Mustafa Şentop ve Hüseyin Yayman açıklamış. Sosyal Medya’ya SANSÜR geliyor” yalanını ortaya attı.

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