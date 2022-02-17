  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FETÖ’cü Emre Uslu akıl sağlığını kaybetti: KHK’lılar yanından gittiği günden bu yana...
Gündem

FETÖ’cü Emre Uslu akıl sağlığını kaybetti: KHK’lılar yanından gittiği günden bu yana...

FETÖ firarisi Emre Uslu; kamu kurumlarında FETÖ'nün teröristleri olmadığı için Türkiye'nin iyi yönetilemediğini savunacak kadar akıl ve ruh sağlığını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 17:08:00 - 2022-02-17 17:29:39
FETÖ’cü Emre Uslu akıl sağlığını kaybetti: KHK’lılar yanından gittiği günden bu yana...

 YENİ AKİT/ANKARA 

FETÖ firarisi Emre Uslu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile AK Parti hükümetinin ülkeyi yönetemediğini iddia etti.

Uslu paylaştığı sözde anket görselinin üzerine yazdığı notta şu ifadeleri kullandı:

“Metropol’e göre AKP’lilerin %57’si MHP’lilerin %69’u ekonominin iyi yönetilmediğini düşünüyor. Cemaat ve KHK’lılar yanından gittiği günden bu yana RTE ülkeyi yönetemiyor”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Matematik

Sayın yazar, Lütfen yazınızı istatistiki verilerle ispat edin.  
  • Yanıtla

Emin BERK

Ben şimdi cuma akşamı yorum yapıp günaha girmeyeyim isterseniz
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay