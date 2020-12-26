FETÖ’cü Asım Yıldırım keyiflendi! Alparslan Kuytul teröristbaşı Gülen’e çıtını çıkarmadı
FETÖ firarisi Asım Yıldırım'ın programına katılan Alparslan Kuytul, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in aleyhine ağzını açamadı.
Alparslan Kuytul, yıllarca FETÖ'nün yayın organı STV'de sunuculuk yapan firari Asım Yıldırım'ın YouTube kanalına katıldı.
Asım Yıldırım'ın, "Fetullah Gülen hocaefendi karşınızda olsa, ona ne demek isterdiniz?" şeklindeki sorusunda Kuytul kaçamak cevaplar verdi. ,
15 Temmuz hain darbe kalkışmasını onun ağzından da dinlemek isteyeceğini belirten Alparslan Kuytul, konuyu farklı yerlere çekerek Gülen'in aleyhinde tek laf etmedi.
Kuytul'un teröristbaşı hakkındaki tavrı, firari Asım Yıldırım'ın takdirini kazandı.