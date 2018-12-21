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FETÖ'cü albay pedofili çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerlere yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında tutuklanan eski albay Cem Ş. hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

21 Aralık 2018 Cuma 12:55
FETÖ'cü albay pedofili çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerlere yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında tutuklanan eski albay Cem Ş. hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Cem Ş'nin gözaltına alındığında ele geçirilen dijital materyallerindeki inceleme, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tamamlandı. Sanığın bilgisayarının hard diskinden alınan imajda yapılan incelemede, küçük yaştaki çocuklara ait çok sayıda pornografik fotoğraf ve videolar bulunduğu kaydedildi.

Bu görüntülere ilişkin savunması alınan Cem Ş, "İddia edilen hususlar bana ait değildir. Ben hard diskimi bir arkadaşıma vermiştim. Kendi arşivini bana yüklemiş. Bu arkadaşımın ismini vermek istemiyorum. Hard diskimi birçok kişiye verdiğim için birçok kişiden şüpheleniyorum. Şu anda isim vermiyorum" dedi. Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi, Cem Ş. hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 12:55
  1. Ankara
  2. FETÖ

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