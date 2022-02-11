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Gündem FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan iyice sapıttı
Gündem

FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan iyice sapıttı

ABD'de yaşayan FETÖ'cü firari Adem Yavuz Arslan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklanan “İmamı olmayan 10 bin camimiz var, 2 bine kadar müezzine ihtiyaç var. 10 bin de Kuran kursu öğretmenine ihtiyacımız var” ifadeleri üzerine ‘Diyanet kapatılsın’ diyerek anlamsız bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 15:17:00 -
FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan iyice sapıttı

 YENİ AKİT  ANKARA 

Yıllarca insanları dini kullanarak kandırmaya çalışan ve 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde bulunan FETÖ’cü hainler kime saldıracaklarını şaşırdı.

Son olarak ABD'de yaşayan FETÖ'cü firari Adem Yavuz Arslan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklanan imam atamaları üzerinden saçma sapan bir paylaşım yaptı.

Arslan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Diyanet kapatilmalidir ! Bunu yıllardır savunuyorum. Devlet dini hayatın hiçbir yerinde olmamalıdır.” dedi.

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