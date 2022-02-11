FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan iyice sapıttı

ABD'de yaşayan FETÖ'cü firari Adem Yavuz Arslan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklanan “İmamı olmayan 10 bin camimiz var, 2 bine kadar müezzine ihtiyaç var. 10 bin de Kuran kursu öğretmenine ihtiyacımız var” ifadeleri üzerine ‘Diyanet kapatılsın’ diyerek anlamsız bir paylaşım yaptı.