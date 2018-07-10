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FETÖ'cü, 458 kaçak asker aranıyor!

Türkiye'nin en karanlık gecelerinden birini yaşadığı 2016 yılındaki 15 Temmuz darbe girişimine karıştığı belirlenen 458 firari emniyet güçlerince her yerde aranıyor.

10 Temmuz 2018 Salı 11:34
FETÖ'cü, 458 kaçak asker aranıyor!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karıştığı tespit edilen firari 458 eski asker, emniyet birimlerince her yerde aranıyor.

Örgütün darbe girişiminin başarısız olmasının ardından hakkında soruşturmalar başlatılan, davalar açılan FETÖ üyesi ve darbeci askerlerin büyük çoğunluğu ele geçirildi. Buna karşın örgüt mensubiyeti olduğu ya da darbe girişimine karıştığı tespit edilen bu askerlerin tamamı yakalanamadı.

Örgüt üyesi ya da darbeci 458 askeri personelin hala kaçak durumda bulunduğu öğrenildi.

Görevlerinden de uzaklaştırılan bu kişilerden 6'sının general-amiral olduğu tespit edildi.

EN ÖNEMLİ İSİM; MUSTAFA ZEKİ UĞURLU

Firariler arasında en önemli isim olarak eski tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu gösteriliyor. Uğurlu, darbe girişiminden önce gözaltı kararı çıkarılmış olmasına rağmen NATO görevi kapsamında yurt dışındayken Türkiye'ye dönmemişti.

Firari askerlerden bazıları örgütle irtibatları tespit edildiği için yurda dönmüyor, bazıları yasa dışı yollardan yurt dışına kaçıyor, bazıları da yurt içinde firari hallerini devam ettiriyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 220, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 140, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 98 asker, FETÖ ve darbe girişimi suçlusu olarak hala firari durumda görünüyor.

Güvenlik güçlerinin darbeyle alakalı ya da örgüt mensubiyeti olan kaçak askerleri yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 11:34
  1. FETÖ üyesi
  2. firari fetöcüler
  3. FETÖ'cü askerler
  4. Kara Kuvvetleri Komutanlığı
  5. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  6. Hava Kuvvetleri Komutanlığı
  7. Mustafa Zeki Uğurlu

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