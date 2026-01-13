FETÖ ve LGBT destekçisi İyi Partili isim Ülkücülere kin kustu!

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ’cü cuntacılara methiyeler düzen, "Yarın bizimdir" diyerek milletin iradesine kastedenlere destek çıkan İYİ Partili Bahadırhan Dinçaslan, şimdi de gerçek vatanseverleri hedef alan açıklamalarıyla gündemde.

Milletin canı pahasına sokağa dökülüp tankların önüne yattığı o karanlık gecede, sıcak yatağından darbecilere alkış tutan Dinçaslan, Türk milliyetçiliğini kendi kirli ajandasına alet etmeye kalkışıyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bölgesel çıkarlarını koruyan ve tam bağımsızlık mücadelesi veren kesimleri hedef alarak "Böyle Türkçülük mü olur?" sorusunu sordu.

Arşiv Unutmaz: "İhtilal Oldu deyin, Yarın Bizimdir!"

Dinçaslan’ın bugün "milliyetçilik dersi" vermeye kalkışması, akıllara 15 Temmuz gecesi attığı iğrenç tweetleri getirdi. Darbe girişimi henüz sürerken, "Lütfen bu gerçek deyin, ihtilal oldu deyin" ve "Evden çıkmayıp izleyin, yarın bizimdir" ifadelerini kullanan bir ismin, bugün milli duruş sergileyenleri eleştirmesi kamuoyunda büyük tepki topladı.

"FETÖ ve CIA İpine Sarılanlar Milli Çizgiyi Anlayamaz"

Dinçaslan’ın bu çıkışına sosyal medya üzerinden ve vatandaşlardan tokat gibi cevaplar gecikmedi. Bir yorumcunun Dinçaslan’ın darbe gecesi paylaşımlarını hatırlatarak yaptığı şu tespit, meselenin özünü özetler nitelikteydi:

"Bizler Allah’ın ipine sarılarak meydanlarda vatanı savunduk. Bunlar ise FETÖ’nün, CIA’nın ve MOSSAD’ın ipine sarılarak darbe hayalleri kurdular. Pensilvanya’nın ağzıyla konuşanların, Türk milliyetçiliğinin ne olduğunu anlatmaya ne haddi ne de hakkı vardır!"

Kendi Karanlığında Boğuluyor

Siyasi kulislerde, LGBT savunuculuğu ve darbe destekçiliğiyle bilinen Dinçaslan’ın, İYİ Parti çatısı altında bu tür ayrıştırıcı söylemlere devam etmesi, partinin tabanındaki gerçek milliyetçileri de rahatsız ediyor. 15 Temmuz’da milletin sinesine kurşun sıkanların "doğruyu söylediğini" iddia eden bir profilin, bugün Türkiye’nin dış politika tercihlerini sorgulaması trajikomik bir tiyatro olarak değerlendiriliyor.