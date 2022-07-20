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Yerel FETÖ üyesi yakayı ele verdi
Yerel

FETÖ üyesi yakayı ele verdi

Balıkesir’in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu 1 kişi yazlıkta saklanırken yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 18:38:00 -
FETÖ üyesi yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, şüphelinin yakalanmamak amacı ile Altınoluk Mahallesi’nde temin ettiği yazlık bir evde saklandığı tespit üzerine TEM Büro Amirliğince yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Firari Ahmet B. isimli şahsın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi.

Şüpheli şahıs Edremit Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne teslim edildi.

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