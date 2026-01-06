  • İSTANBUL
FETÖ üyesi firari ihraç polis paketlendi
Yerel

FETÖ üyesi firari ihraç polis paketlendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
FETÖ üyesi firari ihraç polis paketlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde FETÖ/PDY üyesi ve 6 yıldır firari durumda polislikten ihraç şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlileri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olan E.A. isimli polislikten ihraç şahıs yakalandı. E.A. gerekli adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

