  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FETÖ şüphelisi vergi müfettişi tutuklandı
Gündem

FETÖ şüphelisi vergi müfettişi tutuklandı

Edirne'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan vergi müfettişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 10:35:00 -
FETÖ şüphelisi vergi müfettişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan U.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul'da görevli vergi müfettişi U.A, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "Mahrem KPSS çalışma evi ve memur yapılanmasının" deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 5 gün önce gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hipersonik uçağı törenle tanıttılar
Teknoloji

Hipersonik uçağı törenle tanıttılar

Dünya çapında hipersonik hıza erişebilen uçak ve füze teknolojileri hızla gelişiyor. ABD'li uçak şirketi geliştirdiği hipersonik uçağı tören..
28 Şubat destekçisi ve ‘Vay Şerefsiz’in mimarı Ertuğrul Özkök kovuldu!
Gündem

28 Şubat destekçisi ve ‘Vay Şerefsiz’in mimarı Ertuğrul Özkök kovuldu!

Ahmet Kaya’nın, ‘Kürtçe klip çekmek istiyorum’ şeklindeki sonrası ‘Vay Şerefsiz’ manşetini atan, 28 Şubat darbesini destekleyen eski genel y..
Cevizoğlu'ndan ilginç iddia: İYİ Parti Türkkan'ı neden ihraç etmedi?
Gündem

Cevizoğlu'ndan ilginç iddia: İYİ Parti Türkkan'ı neden ihraç etmedi?

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CNN TÜRK'te katıldığı programda Türkkan'a talimatın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den gelmiş olabileceğini..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay