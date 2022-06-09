FETÖ şüphelisi eski yarbay Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, FETÖ şüphelisi eski yarbay yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalandı.
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, E.H'nin Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını belirledi.
FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen eski yarbay E.H. gözaltına alındı.