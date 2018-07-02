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FETÖ sanığı Zeki Güven'in ölüm nedeni ortaya çıktı

FETÖ yöneticiliği suçlamasıyla Sincan Cezaevinde tutuklu bulunan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in ilk bulgulara göre kalp kirizi sonucu öldüğü belirlendi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 21:41
FETÖ sanığı Zeki Güven'in ölüm nedeni ortaya çıktı

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları Güven'in klasik otopsisinin tamamlandığını bildirdi. Otopside Güven'in kalbine giden ana damarlardan birinin tıkalı olduğu belirlenirken, ilk bulguların ölüm sebebi olarak kalp krizini gösterdiği belirtildi.

Otopsiye ilişkin rapor sonucunun beklendiği, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Kamu görevinden ihracından önce Bolu Emniyet Müdür Yardımcılığı yapan Güven, dün saat 18.30 sıralarında koğuşunda ölü bulunmuştu.

FETÖ'nün "Altın çocuklar" adını verdiği Emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunduğu belirtilen Güven ve örgüt üyeliğinden aranan eşi eski hakim Sevda Güven, Eskişehir’deki bir alışveriş merkezinde geçen ay polis tarafından yakalanarak tutuklanmıştı.

Güven, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 kişinin Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın sanıkları arasındaydı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 21:41
  1. Eskişehir
  2. Bolu
  3. Ankara
  4. FETÖ
  5. Deniz Baykal
  6. CHP
  7. MHP
  8. Zeki Güven

YORUM YAZ

  • kimyasalkimyasal1 sa önce
    Kalp krizi gecirtmek zor bisey mi? yiyecek, icecek, damar, solunum yoluyla az bi kimyasala bakar. Da, esas onemli olan Adli Tip saglam mi? orada Feto enikleri yok mu?
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