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Gündem FETÖ nedeniyle TSK'dan atılmıştı! Bakın şimdi hangi işi yaparken yakalandı
Gündem

FETÖ nedeniyle TSK'dan atılmıştı! Bakın şimdi hangi işi yaparken yakalandı

Konya'da güvenlik güçlerinin tütün kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan kişinin FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan astsubay A.T olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 13:24:00 -
FETÖ nedeniyle TSK'dan atılmıştı! Bakın şimdi hangi işi yaparken yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün tütün kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

Daha önce belirlenen adreslere yapılan operasyonda FETÖ/PDY soruşturması nedeniyle görevinden uzaklaştırılan astsubay A.T. ile birlikte çalıştığı Z.D. gözaltına alındı.

Ele geçirenler

A.T.'ye ait ev, 3 iş yeri ve 1 araçta yapılan aramada kaçak sigara yapımında kullanılan 3 sigara dolum makinesi, 2 hava kompresörü, 35 kilo kıyılmış tütün, 920 makarona basılmış tütün, 24 bin boş makaron, 16 bin 450 sigara paketi kutusu, 550 bandrol ele geçirildi.

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