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Gündem ‘FETÖ milletimizin zekatını bile çaldı’
Gündem

‘FETÖ milletimizin zekatını bile çaldı’

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 15:37:00 -
‘FETÖ milletimizin zekatını bile çaldı’

Yeni Akit/Ankara

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabı üzerinden FETÖ'nün ülke içerisinde nasıl güç kazandığını anlatan bir paylaşım yaptı.

Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan görseli paylaşarak yazdığı notta, "FETÖ, milletimizin zekatını, kurbanını, infakını, iyi niyetini ve çocuklarını çalmış, yalan, hile ve desiselerle kendine güç ve imkân devşirmiştir" dedi.

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