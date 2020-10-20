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Gündem FETÖ ile irtibatlı 11 hakim ve savcı meslekten atıldı
Gündem

FETÖ ile irtibatlı 11 hakim ve savcı meslekten atıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 11 hakim ve savcıyı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 09:56:00 -
FETÖ ile irtibatlı 11 hakim ve savcı meslekten atıldı

FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti belirlenen hakim ve savcıların durumunun görüşüldüğü HSK Genel Kurulunda, çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, örgütün mahrem imamlarına ait operasyonel hatlarla iletişim, ankesörlü örgütsel ardışık arama, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların anlatımları dikkate alınarak 11 hakim ve savcının FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti bulunduğu sonucuna varıldı. Kurul, bu nedenlerle 11 hakim ve savcının ihracına karar verdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yaşanan süreçte HSK tarafından 4 bin 500'den fazla hakim ve savcı hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapılmış ve bu kişiler meslekten ihraç edilmişti.

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