‘FETÖ ile hasımız’ diyen Özgür Özel, hasım değil hısım çıktı! Özgür bu ne ayak

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Her fırsatta “Türkiye’de bir KHK mağduriyeti var” diyerek FETÖ ile iltisaklı KHK’lıların mağduriyetlerini giderme sözü veren ve geçmişte ismi sık sık FETÖ’cülerle anılan Özgür Özel, içine düştüğü “kırık ayak” muammasının ardından ilginç bir söyleme imza attı. KHK ile ihraç edilen FETÖ’cü Prof. Dr. İbrahim Öztürk’ün, “Ayağı kazayla kırılmadı, kurşunlandı” sözleri sonrası isimsiz bir röntgen filmi paylaşarak, hakkındaki iddiaları yalanlamaya çalışan CHP lideri Özel, fondaş medyaya, “Tarihsel husumetimiz olan FETÖ’cü hesapların yaydığı bir yalan” ifadesini kullandı. Gerçekte ise kızını terör örgütünün dershanesine gönderen, yayın organlarına defalarca çıkmasının yanı sıra 17-25 Aralık ihanetinde de onların yanında yer alan Özel’in FETÖ ile husumeti değil, dostluğu olduğu ortaya çıktı.

Bu nasıl hasımlık?

“Ayağından vuruldu’ iddialarını yalanlamak için “Hepimizin kimler olduğunu iyi bildiği bir grubun akıl ve ahlak dışı bir kampanya başlattığını ve farklı pek çok kişinin bu gündemin peşine takıldığını gerçekten şaşkınlıkla takip ettim” diyen Özel’in FETÖ ile geçmişe dayanan ilişkisini gözler önüne seren örneklerden bazıları şöyle.

• Kızı İpek Özel’in FETÖ’de büyük bir öneme sahip “Yamanlar Kolejinde’’ eğitim gördüğü ve 2013 yılında okul tarafından ödüllendirildiği, Özgür Özel’in de törene katıldığı medyaya yansımıştı.

• Özel, 17-25 Aralık sürecinde de Zaman, Taraf, Samanyolu gibi FETÖ organlarında adeta cirit attı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

• 10 Ekim 2015’te, İzmir’de gözaltına alınan 25 FETÖ’cüyü ziyaret eden CHP lideri Özel, “Gözaltı görüntüleri hepimizin yüreklerini sızlattı” dedi.

• Özel, MİT’in devlet sırrı TIR’larını durduran ve istihbarat görevlilerini tartaklayan 5 üst rütbeli FETÖ’cüyle görüşmekte de sakınca görmedi.

Özel'i FETÖ parlattı iddiası

15 Temmuz hain darbe girişiminde Meclis’e koşan, 5 gün sonra verilen OHAL kararı için “Darbe” ifadesini kullanan Özgür Özel’i “hasımız” dediği FETÖ’cülerin parlattığı da iddia edilmişti

• FETÖ itirafçısı Enis Uludemir’in Manisa Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği 31 Ekim 2016 tarihli ifadede, Özel’in FETÖ’cülerle ilişkisinin 2007 yılına kadar gittiği ve Cemaat içerisinde “Parlatma” tabir edilen işlemle CHP liderinin itibarının artırıldığını ifade edilmişti. Bu çalışmalar sonucu ise Özel’in, CHP’de yükselişe geçtiği ve 2011 seçimlerinde milletvekili olduğu belirtilmişti.

• FETÖ’cü Uludemir, “FETÖ/PDY örgütü 2007’den itibaren Özgür Özel’e maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Bu destek aracı vasıtasıyla Özgür Özel’e ulaştırılmaktaydı. Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat Zurnacı, MASİAD veya başkaca bir derneğe üye değildi. FETÖ’nün Manisa örgütü Zurnacı ile irtibata geçti ve bu iş için Özel’in uygun olduğunu belirtmesi üzerine örgüt Özel üzerine çalışma yapmaya başladı” demişti.

• FETÖ’nün Manisa yapılanmasına yönelik operasyon günü olan 12 Kasım 2015’te, FETÖ’cü Murat Şimşek ile Seyit Ahmet Akçalı arasında geçen konuşmada, “Abi bugün daha çok Özgür Özel’le çalışıldı. 5 ayrı haber yapıldı. Özel, bütün abiler ve ablaları ziyaret etti” ifadeleri geçiyor.

• Aynı gün Büyük Bölge Talebe Mesulü Tahsin Gündüz ile FETÖ’cü İsmail Muslu arasındaki ByLock görüşmesi ise şöyle: “Özel bugün gözaltına alınan 5 bayanı tek tek ziyaret ederek destek oldu. Kendilerini arayarak teşekkür edelim, destek olalım.”