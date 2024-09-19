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Gündem FETÖ hükümlüsü eski astsubay o şehirde enselendi
Gündem

FETÖ hükümlüsü eski astsubay o şehirde enselendi

Yeniakit Publisher
2024-09-19 16:40:00 -
FETÖ hükümlüsü eski astsubay o şehirde enselendi

FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski astsubay A.Ç. Erzurum'da yakalandı.

Erzurum'da FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski astsubay yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ soruşturmaları ve davaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri görevlilerince "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve mesleğinden ihraç edilen hava astsubayı A.Ç. yakalandı.

Hükümlü A.Ç. adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

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