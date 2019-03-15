FETÖ firarisi saklandığı evde enselendi
FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle aranan N.K. Aydın'ın Söke ilçesinde, saklandığı evde enselendi.15 Mart 2019 Cuma 14:54
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan şüpheli, Aydın'ın Söke ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan N.K'nın ilçedeki bir evde saklandığını tespit etti.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.
Evdeki aramada 5 bin dolar ile bir miktar altın bulundu, dijital verilere de el konuldu.
Şüpheli, işlemlerinin ardından Edirne'ye gönderilecek.
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