FETÖ firarisi İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün sözde mütevelli heyetinde yer alan firari şüphelinin yakalandığı belirtildi.

MÜTEVELLİ HEYETİNDEYMİŞ

Valilikten yapılan açıklamada, "Firari olan FETÖ/PDY'nin ilimiz üst mütevelli heyetindeki şahıslardan A.Ş. İstanbul ve Bitlis Emniyet müdürlüklerinin çalışmaları sonucunda İstanbul ilinde yakalanmıştır." ifadesine yer verildi.