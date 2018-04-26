FETÖ firarisi İstanbul'da yakalandı
FETÖ/PDY terör örgütünün firari şüphelisi İstanbul'da yakalandı.26 Nisan 2018 Perşembe 19:32
İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün sözde mütevelli heyetinde yer alan firari şüphelinin yakalandığı belirtildi.
MÜTEVELLİ HEYETİNDEYMİŞ
Valilikten yapılan açıklamada, "Firari olan FETÖ/PDY'nin ilimiz üst mütevelli heyetindeki şahıslardan A.Ş. İstanbul ve Bitlis Emniyet müdürlüklerinin çalışmaları sonucunda İstanbul ilinde yakalanmıştır." ifadesine yer verildi.
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