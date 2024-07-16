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Yerel FETÖ firarisi eski polis yakalandı
Yerel

FETÖ firarisi eski polis yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-07-16 16:58:00 -
FETÖ firarisi eski polis yakalandı

Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü eski polis yakalandı.

Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü eski polis yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ile Terörle Mücadele şubesi ekipleri, kentte FETÖ'ye yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve mesleğinden ihraç edilen eski polis A.K'yi yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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