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FETÖ, Eren Erdem'e bilgileri böyle yollamış! İddianamede kritik detay

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstihbarat Daire Başkanlığı’nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle çoğu dairenin eski çalışanı 36 kişi hakkında hazırlanan iddianame dikkat çekici bir detay yeraldı. Bir şüphelinin verdiği ifadede FETÖ’nün Psikolojik Harp İmamı PR Ali adlı kişinin CHP eski milletvekili Eren Erdem’e bilgi sızdırdığı ve AK Parti aleyhine dosyalar hazırlayıp kendisine aracı vasıtasıyla gönderdiğini ifade edildi.

07 Ağustos 2018 Salı 16:30
FETÖ, Eren Erdem'e bilgileri böyle yollamış! İddianamede kritik detay

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle çoğu dairenin eski çalışanı 36 kişi hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı bir detay dikkat çekti.

ÇARPICI DETAY

İddianamede, Fetullahçı örgütün CHP İstanbul eski Milletvekili Eren Erdem'e bilgi sızdırdığı bilgisi yer aldı. İddianamede şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulan Zeki Taşkın, örgüt içerisinde Psikolojik Harp İmamı PR Ali olarak tanınan kişinin Eren Erdem'e AK Parti aleyhine olabilecek, partiyi siyasi yönden zarara uğratabilecek ve gündem olabilecek konularla ilgili dosya hazırlayıp aracılar vasıtasıyla gönderdiğini ileri sürdü.

AK PARTİ ALEYHİNE DOSYA

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Zeki Taşkın ifadesinde, Ergenekon süreci ile birlikte 2010-2011 yıllarında örgütten bağını koparttığını, sohbet imamının açık kimliğini bilmediği Faruk isimli kişi olduğunu söyledi. Taşkın, Faruk'un üzerinde Ali isimli İçişleri Bakanlığı'nda çalışan imam bulunduğunu, Ali'nin Trabzonlu, imam hatipli ve siyasal mezunu, sarışın, uzun burunlu, Laz şiveli ve numaralı gözlüklü olduğunu söyledi. Ali'nin PR abi olduğunu, yani örgüt içerisinde olup da Ak Parti aleyhine olabilecek, partiyi siyasi yönden zarara uğratabilecek, gündem oluşturabilecek konular hakkında dosyalar hazırlayıp, muhalefet partisi milletvekillerine aracılar vasıtasıyla ulaştıran kişiler olduğunu belirtti.

"DOSYA HAZIRLAYIP ERDEM'E ULAŞTIRDI"

Şüpheli Zeki Taşkın, Ali isimli şahsın böyle bir dosya hazırlayıp aracılar vasıtasıyla CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e ulaştırdığını kendisinden duyduğunu, ancak dosyanın içeriğini bilmediğini, kendisinden de böyle bir dosya hazırlamasını istediğini ve kendisinin kabul etmediğini söyledi. Bir daha Ali'nin aramadığını, evinde Ali ile 2016 yılının ramazan ayından sonra görüştüğünü, adresini Faruk'tan aldığını söylediğini, Ali'nin de Eagle programında kendisinde ekli olduğunu ifade etti.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 16:30
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