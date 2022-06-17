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Yaşam FETÖ davalarının kritik ismi evinde ölü bulundu! Bakan Bozdağ'dan açıklama
Yaşam

FETÖ davalarının kritik ismi evinde ölü bulundu! Bakan Bozdağ'dan açıklama

FETÖ davalarına bakan Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar, evinde ölü olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 20:43:00 -
FETÖ davalarının kritik ismi evinde ölü bulundu! Bakan Bozdağ'dan açıklama

Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar, adliyeye gelmemesi üzerine evinde kontrole giden polis ekipleri tarafından ölü bulundu. Çağlar'ın, FETÖ davalarının görüldüğü mahkemelere başkanlık öğrenilirken, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi.

Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar'ın, bugün adliyeye gelmemesi üzerine mesai arkadaşları kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı.

Çağlar'ın telefonlara yanıt vermemesi üzerine polise haber verildi. Çağlar, polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu. Çağlar'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

FETÖ davalarına bakıyordu

Çağlar'ın başkanlığını yaptığı mahkemede anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve FETÖ davaları görülüyordu.

Bakan Bozdağ'dan taziye mesajı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çağlar için Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Bakan Bozdağ, taziye mesajında, "Vefat eden Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımız Şükrü Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah" ifadelerini kaydetti.

 

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